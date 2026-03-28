Beltran messaggio alla Fiorentina | Al Valencia mi sento di nuovo me stesso La Serie A era limitante per me vi spiego

L’attaccante in prestito dalla Fiorentina al Valencia ha parlato del suo stato d’animo, affermando di sentirsi di nuovo sé stesso nella squadra spagnola. Ha spiegato che la Serie A lo aveva limitato, lasciando intendere che la sua esperienza in Italia non lo soddisfaceva appieno. Le sue parole sono state rilasciate attraverso un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi delle sue dichiarazioni.

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