Becky Lynch | Io e Charlotte contro a Wrestlemania perché no?
In vista di Wrestlemania, le campionesse della WWE hanno confermato la loro partecipazione, con Becky Lynch che ha proposto un incontro contro Charlotte. Le due atlete sono attualmente impegnate a promuovere l’eventoche si svolgerà nelle prossime settimane, mentre i media online e offline dedicano spazio alle anticipazioni e alle novità della manifestazione.
Wrestlemania sta arrivando a grandi falcate e gli atleti della WWE sono impegnati nel presenziare sui diversi media online e offline col proposito di presentare le due serate. Becky Lynch è stata ospite del Cheap Heat podcast, dove le è stato chiesto se avrebbe il piacere di combattere un incontro singolo contro Charlotte Flair in un evento che le ha viste scontrarsi sempre con altre protagoniste di mezzo. “ Non vedo perché no. Direi che è sempre in programma. Ogni volta che torniamo a combattere, ci sono sempre grandi scontri, c’è sempre tanto interesse e tanta energia. La gente vuole sempre vederci prenderci a botte. Non è forse una situazione divertente, ma io adoro prenderla a botte “. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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