In vista di Wrestlemania, le campionesse della WWE hanno confermato la loro partecipazione, con Becky Lynch che ha proposto un incontro contro Charlotte. Le due atlete sono attualmente impegnate a promuovere l’eventoche si svolgerà nelle prossime settimane, mentre i media online e offline dedicano spazio alle anticipazioni e alle novità della manifestazione.

Wrestlemania sta arrivando a grandi falcate e gli atleti della WWE sono impegnati nel presenziare sui diversi media online e offline col proposito di presentare le due serate. Becky Lynch è stata ospite del Cheap Heat podcast, dove le è stato chiesto se avrebbe il piacere di combattere un incontro singolo contro Charlotte Flair in un evento che le ha viste scontrarsi sempre con altre protagoniste di mezzo. “ Non vedo perché no. Direi che è sempre in programma. Ogni volta che torniamo a combattere, ci sono sempre grandi scontri, c’è sempre tanto interesse e tanta energia. La gente vuole sempre vederci prenderci a botte. Non è forse una situazione divertente, ma io adoro prenderla a botte “. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Io e Charlotte contro a Wrestlemania, perché no?”

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