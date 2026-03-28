Battipaglia l' annuncio di Ferrante Mit | Stanziati 1,2 mln per il commissariato

È stato annunciato che sono stati reperiti 1,215 milioni di euro in più rispetto ai fondi già previsti per il nuovo Commissariato di Polizia a Battipaglia. La cifra, comunicata da rappresentanti delle istituzioni, permette di accelerare l'avvio dei lavori e di passare alla fase operativa del progetto. La somma totale disponibile per l’opera supera ora i 2,4 milioni di euro.

“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, aggiuntivi rispetto ai fondi già previsti, consentendo di passare rapidamente alla fase operativa. Ho seguito sin dall’inizio questo intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, l'annuncio di Ferrante (Mit): "Stanziati 1,2 mln per il commissariato" Articoli correlati Ferrante (Mit): “Stanziati 1,2 milioni per il Commissariato di Battipaglia”Tempo di lettura: 2 minuti“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per... Battipaglia, il sottosegretario Ferrante: 1 milione e 200 mila euro per il commissariato“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione... Contenuti e approfondimenti su Battipaglia l'annuncio di Ferrante Mit... Temi più discussi: Cooper Standard, tre offerte per Battipaglia; Battipaglia, Elio Vicinanza annuncia la sua adesione al Progetto Civico Italia; Battipaglia, proseguono i lavori per l’ampliamento della fibra ottica; Turismo. Battipaglia aderisce alla DMO Destinazione Salerno - POLITICAdeMENTE. Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a BattipagliaUn operaio resta incastrato in un macchinario mentre lavora e gli vengono tranciate le dita. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo, attorno alle 12,30 a Battipaglia, in provincia di ... fanpage.it Battipaglia, problemi all’illuminazione pubblica: Cali di tensione per lavori EnelStampaIn merito alle problematiche sorte per l’illuminazione pubblica nella città di Battipaglia di questo ultimo periodo il Comune in una nota precisa quanto segue: Enel Distribuzione, nell’ambito d ... salernonotizie.it Campania. Ferrante (Mit), Stanziati 1,2 mln per Commissariato Polizia Battipaglia, sblocchiamo opera “Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, aggiuntivi ri - facebook.com facebook