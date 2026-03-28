Il club catalano ha presentato un'offerta di 60 milioni di euro per il difensore Alessandro Bastoni. L'Inter, proprietaria del cartellino, ha comunicato la volontà di respingere la proposta senza aprire negoziati. Bastoni, attualmente in forza all'Inter, non ha ancora espresso ufficialmente alcuna intenzione di cambiare squadra.

"> Alessandro Bastoni nel mirino del Barcellona. MILANO, ITALIA – 02 APRILE: Alessandro Bastoni dell’FC Internazionale si riscalda prima della semifinale di Coppa Italia tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza, il 2 aprile 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Secondo fonti spagnole, il Barcellona sta preparando un’offerta da 60 milioni di euro per il difensore centrale Alessandro Bastoni. Nonostante l’interesse, estrarre il nazionale italiano dall’Inter non sarà proprio semplice. Le voci stanno emergendo con insistenza nelle ultime settimane, con il Barcellona che sembra aver individuato Bastoni come il rinforzo ideale per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bastoni e Inter pronti a respingere offerta da 60 milioni del Barcellona.

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