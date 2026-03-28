Bastoni-Barcellona prende quota | Trattativa già partita

Da calciomercato.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha avviato trattative concrete per acquistare il difensore dell’Inter, secondo fonti ufficiali. Le trattative sono iniziate e si parla di possibili contropartite come parte dell’accordo. La società catalana sembra interessata a portare il giocatore in Catalogna, con incontri e discussioni in corso. La trattativa è in una fase avanzata, ma non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

I blaugrana fanno sul serio per il difensore dell’Inter. Contropartite nell’affare? Ecco la verità Barcellona all’assalto di Bastoni. Secondo Fabrizio Romano, “la trattativa col giocatore è già partita”. Insomma, i catalani fanno sul serio e puntano a presentarsi in casa Inter avendo in mano l’ok e un accordo col difensore classe ’99, fino all’ infortunio alla tibia il calciatore di movimento più impiegato da Chivu. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it “L’entourage è a conoscenza dell’interesse, tanto che si è già parlato di contratto tra le parti, ovviamente non il giocatore in prima persona – ha aggiunto Romano sul suo canale Youtube – Bisognerà capire se si riuscirà a trovare un accordo coi club “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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