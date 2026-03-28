Bastoni-Barcellona prende quota | Trattativa già partita

Il Barcellona ha avviato trattative concrete per acquistare il difensore dell’Inter, secondo fonti ufficiali. Le trattative sono iniziate e si parla di possibili contropartite come parte dell’accordo. La società catalana sembra interessata a portare il giocatore in Catalogna, con incontri e discussioni in corso. La trattativa è in una fase avanzata, ma non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

I blaugrana fanno sul serio per il difensore dell’Inter. Contropartite nell’affare? Ecco la verità Barcellona all’assalto di Bastoni. Secondo Fabrizio Romano, “la trattativa col giocatore è già partita”. Insomma, i catalani fanno sul serio e puntano a presentarsi in casa Inter avendo in mano l’ok e un accordo col difensore classe ’99, fino all’ infortunio alla tibia il calciatore di movimento più impiegato da Chivu. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it “L’entourage è a conoscenza dell’interesse, tanto che si è già parlato di contratto tra le parti, ovviamente non il giocatore in prima persona – ha aggiunto Romano sul suo canale Youtube – Bisognerà capire se si riuscirà a trovare un accordo coi club “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bastoni-Barcellona prende quota: “Trattativa già partita” Articoli correlati Bastoni al Barcellona prende quota: svolta ufficiale in queste oreIn Catalogna aumenta la fiducia sul buon esito dell’affare con l’Inter In Catalogna sono molto fiduciosi sulla riuscita dell’operazione Bastoni. Bastoni Barcellona, continua l’assalto dei blaugrana: i dettagli della trattativadi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona: il club catalano ha individuato il rinforzo ideale per Hansi Flick, avviando contatti concreti per... Contenuti utili per approfondire Bastoni Barcellona prende quota... Temi più discussi: Bastoni Barcellona, pronta una plusvalenza monstre per i nerazzurri! Ecco quanto potrebbe incassare l’Inter; Bastoni aumenta la fiducia per domani | importante aggiornamento dal ritiro dell’Italia; Bastoni Barcellona, l’Inter prepara la plusvalenza record: quanto incasserebbero i nerazzurri; Bastoni Barcellona, continua l’assalto dei blaugrana: i dettagli della trattativa. Bastoni al Barcellona: contatti avviati! La richiesta dell’Inter, spunta uno scambioBastoni al Barcellona, si fa sul serio: avviati i primi contatti. La posizione dell’Inter e la verità su un possibile ... fantamaster.it Bastoni al Barcellona, nuovo annuncio dalla Spagna: adesso l’Inter trema davveroBastoni al Barcellona? Arriva un nuovo annuncio dalla Spagna che fa tremare l'Inter: cosa sta succedendo su questo fronte ... spaziointer.it Negli ultimi tempi si è parlato con crescente insistenza di un possibile interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il club blaugrana avrebbe individuato nel difensore dell’Inter uno dei rinforzi ideali per migliorare ulteriormente il reparto arretrato. Se - facebook.com facebook CorSera - Bastoni stuzzicato dal Barcellona, ma serve accordo con l'Inter: il prossimo step... x.com