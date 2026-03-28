basta un solo pezzo per dare grinta ai look di primavera

Un semplice gilet in pelle sta conquistando la moda della Primavera Estate 2026, offrendo un'alternativa alla classica giacca biker. Questo capo, caratterizzato da un fascino deciso, porta con sé l'energia rock del chiodo ma in una versione più versatile e facile da combinare. La tendenza per la stagione punta su capi che permettono di creare look più dinamici e stratificati, senza rinunciare all'appeal forte e deciso.

N on è la solita giacca biker, ma ne ha tutto il fascino. Il gilet in pelle è il capo che porta nella Primavera Estate 2026 la stessa energia rock del chiodo, ma in una versione più nuova, più furba, più facile da stratificare. Il risultato? Outfit con carattere, ma senza rigidità. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Cambio di stagione non ti temo. Come vestirsi a marzo 2026 In nero per un look deciso, in marrone per un gusto più caldo e ricercato, oppure morbido ed elegante in suede. Taglio over o classico panciotto, semplice o con cintura, si infila su tutto, dalla camicia alla t-shirt, fino all’abito leggero: ecco come abbinarlo in 5 mosse per aggiornare l’outfit con un tocco ribelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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