Il Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Foggia organizza un cortometraggio intitolato ‘Basta al Cyberbullismo’, realizzato dagli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto digitale. L’evento si terrà martedì 31 marzo 2026 alle 9. La proiezione si inserisce in un percorso di riflessione su temi di bullismo e cyberbullismo.

Il Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Foggia promuove un importante momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, con l’iniziativa dal titolo ‘Diciamo basta’, in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’istituto. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo realizzato dagli studenti nell’ambito di un progetto dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, finanziato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Durante l’incontro, infatti, sarà presentato un cortometraggio realizzato dagli studenti con la regia di Roberto D’Agostino, esito di un lavoro creativo e partecipato che ha coinvolto attivamente la Comunità scolastica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - "Basta al Cyberbullismo": il cortometraggio degli studenti del 'Volta' per promuovere la cultura del rispetto digitale

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