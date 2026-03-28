Bartesaghi incanta in U21 | due assist nella vittoria degli Azzurrini

Giovedì 26 marzo, gli Azzurrini dell’Under 21 hanno affrontato la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Durante l’incontro, un giocatore ha fornito due assist, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con un risultato favorevole agli Azzurrini, che hanno ottenuto i tre punti in palio.

Gli Azzurrini dell’U21 dominano l’incontro di giovedì 26 marzo contro la Macedonia del Nord, nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei U21. Davide Bartesaghi è stato tra i migliori in campo nel 4-0 del Castellani di Empoli, siglando ben due assist dalla fascia sinistra. Una prova molto convincente del terzino milanista, che continua a dimostrare il suo valore nella stagione 202526. Il numero 33 del Milan si è guadagnato un 7 in pagella, secondo La Gazzetta dello Sport. Ndour apre il match, nella ripresa gli azzurrini dilagano. Nella settima giornata del girone di qualificazione a Euro U21 2027, l’Italia partiva decisamente favorita contro la Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Bartesaghi incanta in U21: due assist nella vittoria degli Azzurrini Articoli correlati Bartesaghi brilla anche in Nazionale: doppio assist decisivo nella vittoria dell’Under 21La più grande sorpresa della stagione del Milan è senza dubbio l'esplosione inaspettata di Davide Bartesaghi. Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Una selezione di notizie su Bartesaghi incanta Discussioni sull' argomento Bartesaghi è un fuori categoria per l'Under 21: merita di essere nella Nazionale di Gattuso; Pagelle Italia U21 Macedonia, Bartesaghi incanta con gli Azzurrini: il giudizio dei quotidiani. Italia U21, Bartesaghi show: la prestazione dell’esterno del Milan fa scalporeL'esterno classe 2005 dei rossoneri si è reso protagonista di una prestazione sensazionale con la Nazionale di categoria. spaziomilan.it Italia U21 Macedonia del Nord, finisce in goleada: Bartesaghi trascinatore degli Azzurrini di BaldiniItalia U21 Macedonia del Nord, finisce in goleada: Bartesaghi trascinatore degli Azzurrini di Baldini con due assist. La prestazione nel dettaglio Prestazione da protagonista per Davide Bartesaghi, te ... milannews24.com Pagelle Italia U21 Macedonia, Bartesaghi incanta con gli Azzurrini: il giudizio dei quotidiani x.com Pagelle Italia U21 Macedonia, Bartesaghi incanta con gli Azzurrini: il giudizio dei quotidiani - facebook.com facebook