Baronissi stretta sul gioco d’azzardo | approvato il nuovo regolamento

A Baronissi è stato approvato un nuovo regolamento comunale che disciplina l’esercizio dei giochi leciti. La normativa mira a rafforzare le misure di tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, rappresentando un passo deciso nella lotta alla ludopatia. La decisione è stata presa dal consiglio comunale, introducendo norme più restrittive sui locali e sulle modalità di svolgimento delle attività di gioco.

Baronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un provvedimento incisivo che rafforza la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. “Non potevamo restare inerti di fronte a un fenomeno in crescita che colpisce famiglie e giovani”, ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. “Questo regolamento rappresenta una scelta chiara e responsabile per proteggere la nostra comunità.” Il regolamento, in attuazione della Legge Regionale Campania n. 2 del 2020, introduce criteri stringenti per la localizzazione delle sale gioco, con una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili – scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di apertura entro 500 metri da sportelli finanziari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Baronissi, Petta: “Stretta sul gioco d’azzardo, approvato il nuovo regolamento”Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei... Comune di Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamentoBaronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un...