Bambole di Pezza condannato lo stalker di Morgana Blue | le inviava messaggi da oltre 20 anni

Un cittadino svizzero è stato condannato dal Tribunale di Milano a un anno e tre mesi di reclusione per stalking nei confronti di Lisa Cerri, nota come Morgana Blue, chitarrista e fondatrice della band Bambole di Pezza. La condanna arriva dopo anni di invii di messaggi che sono durati oltre vent'anni. La vicenda riguarda comportamenti persecutori nei confronti della musicista.

(Adnkronos) – Un cittadino svizzero è stato condannato dal Tribunale di Milano a un anno e tre mesi per stalking nei confronti di Lisa Cerri in arte Morgana Blue, la chitarrista fondatrice della band 'Bambole di Pezza'. L'uomo avrebbe molestato anche la musicista Micol Martinez e la madre di lei, Katia Zerbini Secondo quanto confermato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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