Balzarini | Contratto Spalletti? Sta prevalendo questa idea sulla durata

Una figura vicina al mondo del calcio ha affermato che tra le opinioni sul futuro dell’allenatore si sta consolidando l’idea che la priorità sia il progetto a breve termine, piuttosto che una lunga durata contrattuale. La discussione riguarda principalmente la scelta strategica da adottare per la prossima stagione, con le decisioni che sembrano orientarsi verso un accordo più limitato nel tempo.

Davis alla Juventus? Moretto: «Vi posso garantire che.». La situazione Icardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve Udogie Juve, i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere. I possibili scenari Salah di nuovo in Serie A? Non solo la Juve, lo sogna anche quel club in vista dell’estate! Le ultimissime sull’egiziano Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini: «Contratto Spalletti? Sta prevalendo questa idea sulla durata» Articoli correlati Rinnovo Spalletti, gruppo squadra convinto dal lavoro del tecnico. I dettagli sulla durata del contrattodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, gruppo squadra convinto dal lavoro del tecnico toscano, e spuntano i primi dettagli sulla durata del... Frattesi Juve, Balzarini: «Spalletti lo vuole, questa la valutazione dell’Inter. E se arriva… Rischia Koopmeiners!»di Redazione JuventusNews24Frattesi Juve, Balzarini: «Spalletti lo vuole, questa la valutazione dell’Inter. Contenuti utili per approfondire Contratto Spalletti Temi più discussi: Balzarini: Alisson, Rudiger, Pellegrini: vi spiego cosa può succedere; Tre nomi tinti di giallorosso per la nuova Juve di Spalletti; Juventus, la dirigenza ha proposto un triennale con opzione a Bernardo Silva; Juve, Balzarini: 'Io Pellegrini dalla Roma lo prenderei senza pensarci due volte'. Balzarini: Spalletti dovrebbe firmare un contratto di 2 anniGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti che sembra sempre più vicino a firmare un biennale con la Juventus: Spalletti che si appresta ... tuttojuve.com Balzarini: 'Spalletti sarà l'allenatore della Juventus per le prossime 2 stagioni'E quindi Spalletti sarà l'allenatore della Juventus per i prossime due stagioni. it.blastingnews.com Spalletti si lega a lungo alla Juventus: pronto il nuovo contratto, si pensa già al mercato per la prossima stagione - facebook.com facebook Spalletti-Juve, traguardo vicino: conto alla rovescia per il rinnovo di contratto x.com