Durante la cerimonia del Baiocco d’oro, la sindaca ha premiato l’Oncologia pediatrica, la Terapia intensiva e l’Associazione di volontariato A.G.D. Umbria Odv. La sindaca ha sottolineato che l’evento rappresenta un momento di comunità dedicato alla promozione dei valori legati alla cura della vita, alla tutela dell’infanzia e ai diritti delle persone più fragili.

"Conferendo questi premi ribadiamo l’impegno del Comune, a costruire, insieme alla Regione, una sanità che restituisca al grande esercito della cura la dignità del proprio lavoro" "La cerimonia del Baiocco d’oro ci offre l’occasione per vivere un momento di comunità, dove riscopriamo insieme valori fondamentali, come quello della cura della vita e della tutela dell’infanzia e dei diritti delle persone più fragili”: lo ha affermato la sindaca Vittoria Ferdinandi alla Vaccara nel giorno dei riconoscimenti ai perugini illustri e meritevoli, e ai settori e alle istituzioni che operano in città. Il Baiocco d’oro celebra l’impegno in ambito sanitario e il valore della cura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Baiocco d'oro, Ferdinandi premia Oncologia pediatrica, Terapia intensiva e Agd Umbria Odv. Le motivazioni

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