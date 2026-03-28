Baiocco d' oro a due grandi perugini | a il super medico Binazzi e Bruna Lepri donna forte del volontariato

Nella Sala della Vaccara si è tenuta la cerimonia del Baiocco d'Oro 2026, un riconoscimento civico assegnato dal Comune di Perugia. Durante l’evento sono stati premiati due perugini: un medico noto per il suo lavoro e una donna attiva nel volontariato. La cerimonia ha visto la consegna di questi riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel rappresentare la città.

Nella cornice della Sala della Vaccara si è svolta la cerimonia 2026 del Baiocco d'Oro, uno dei più importanti riconoscimenti civici attribuiti dal Comune di Perugia a istituzioni, aziende e personaggi che si sono distinti nel loro ruolo alimentando il buon nome di Perugia nel mondo. Nella giornata di oggi sono stati premiati importanti settori della sanità pubblica dell'Ospedale di Perugia: Oncoematologia pediatrica, la Terapia intensiva neonatale e l'associazione ’Agd Umbria Odv che aiuta a combattere il diabete, soprattutto tra i giovani, e finanzia la ricerca. Ma oltre a loro il Baiocco d'Oro è stato donato a due... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Baiocco d'oro a due grandi perugini: a il super medico Binazzi e Bruna Lepri, donna forte del volontariato Articoli correlati Tutto pronto per la consegna dei baiocco d'oro a Perugia: tutti i premiati 2026Tutto pronto per la manifestazione di consegna di una delle più importanti onorificenze civiche del Comune di Perugia: il Baiocco d'oro. Avellino, donna investita a Piazzetta Perugini: fugge il conducente dell'autoAd Avellino, in via Perugini, una donna di 57 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Una raccolta di contenuti su Bruna Lepri Argomenti discussi: Tutto pronto per la consegna dei Baiocco d'oro a Perugia: tutti i premiati 2026; Tutto pronto per la consegna dei baiocco d' oro a Perugia | tutti i premiati 2026.