Bacia l' arbitro dopo l' ammonizione | lo strano gesto in Algeria-Marocco U17

Durante la partita tra Algeria e Marocco Under 17, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, si è verificato un episodio insolito: un giocatore ha baciato l’arbitro subito dopo aver ricevuto un’ammonizione. L’azione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, suscitando commenti e discussioni sul comportamento del calciatore. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti e si è conclusa con il risultato di pareggio.

Episodio curioso durante Algeria-Marocco U17, match delle qualificazioni alla Coppa d’Africa di categoria. Adam Boughazir, dopo aver esultato togliendosi la maglia, viene ammonito come da regolamento ma reagisce in modo sorprendente: invece di protestare, ringrazia l’arbitro dandogli due baci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bacia l'arbitro dopo l'ammonizione: lo strano gesto in Algeria-Marocco U17 Articoli correlati L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione lecita per Ramon”A Mediaset: "All'inizio del secondo tempo commette un'ingenuità al limite dell'area del Como su Hojlund: probabilmente Manganiello è molto vicino e... Folle gesto in una partita di basket: colpisce l’arbitro al volto dopo che gli ha fischiato un fallo controReggio Emilia, 7 febbraio 2026 – Una reazione da boxeur più che da cestista quello di Emanuele Garuti, 26enne atleta reggiano del Go Basket 2018...