Azzurri ma con quale faccia esultate per la Bosnia?

Durante una trasmissione televisiva, un fuorionda trasmesso in diretta ha mostrato alcuni calciatori azzurri che esultavano per una vittoria contro la Bosnia. La scena ha suscitato reazioni sui social media, con commenti negativi e richiami a precedenti trasferimenti di giocatori tra club come Bodo, Galatasaray e Psv. La vicenda ha acceso discussioni tra tifosi e utenti online.

Damascelli sul Giornale: "Avete forse dimenticato che il Bodo, il Galatasaray o il Psv. Ci siamo fatti riconoscere, trattasi di una storica figura di m. Ci mancava solo Adani modello Minculpop" Dimarco che guarda i rigori tra Bosnia e Galles e poi esulta alla vittoria della Bosnia. L'immagine sta facendo il giro del web Gli azzurri esultano per la Bosnia, ma hanno dimenticato Bodo, Galatasaray o Psv? Il fuorionda della Rai, mandato in mondovisione, ha ovviamente scatenato l’impossibile sui social: commenti al veleno, promesse bosniache di vendetta et similia. Alla fine dei conti: azzurri, volevate esultare? Ottimo, ma meglio farlo a telecamere spente, perché tanto la privacy è morta e sepolta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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