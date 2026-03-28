Azione Messina ha annunciato la nomina di Lillo Grasso come nuovo segretario provinciale, dopo le dimissioni di Andrea Ferrara per motivi personali. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo provinciale.

Si tratta di una scelta nel segno della continuità e di un passaggio di testimone sereno e condiviso, maturato anche alla luce delle sopraggiunte difficoltà di natura personale e lavorativa del dott. Ferrara. Tutta la comunità di Azione rivolge al nuovo Segretario provinciale i migliori auguri di buon lavoro, in vista delle importanti e impegnative sfide che attendono il partito nel prossimo futuro. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Azione, Lillo Grasso è il nuovo segretario

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