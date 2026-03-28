Aviaria focolaio in provincia di Arezzo | scattano abbattimenti e zone di contenimento

Nella provincia di Arezzo, un allevamento familiare nel comune di Subbiano ha segnalato la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Le autorità hanno disposto immediatamente abbattimenti e zone di contenimento intorno al sito interessato. La notizia è stata comunicata ufficialmente alle autorità sanitarie e agli enti preposti alla gestione dell’emergenza.

Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) è stato individuato in un allevamento familiare nel comune di Subbiano, in provincia di Arezzo. A confermarlo è la Asl Toscana sud est, che ha immediatamente attivato le misure previste per contenere la diffusione del virus. Le analisi sui campioni sono state effettuate dal Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. In seguito alla conferma della positività, è stato disposto l’ abbattimento in sicurezza dei volatili presenti nell’allevamento, secondo i protocolli sanitari. Zone di protezione e indagine epidemiologica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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