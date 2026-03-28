Un giovane di 18 anni, originario di Corleone, è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazza di 14 anni. L'episodio risale a quando l'indagato aveva 17 anni e si sarebbe verificato durante una festa di paese, causando alla vittima lesioni fisiche gravi. L'indagato è stato trasferito in carcere e l'inchiesta prosegue per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Aveva ancora 17 anni quando violentò, in maniera così aggressiva da causarle gravi lesioni fisiche, una giovane 14enne conosciuta durante una festa di paese. L’indagato, originario di Corleone (Palermo) e ora 18enne, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corleone hanno dato esecuzione ad un ‘ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo, su richiesta della locale Procura per i Minori. L’aveva conosciuta lo scorso febbraio durante una festa di Carnevale in paese e aveva deciso di portarla in una strada buia e isolata. Qui la 14enne era stata costretta a subire ripetuti atti di violenza sessuale e lesioni fisiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aveva violentato una 14enne tanto da provocarle gravi lesioni fisiche: arrestato un 18enne di Corleone

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