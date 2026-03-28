Durante un’assemblea degli esterni della Democrazia Cristiana ad Avellino, Gianfranco Rotondi ha parlato della necessità di proporre una nuova idea politica per i cattolici.

Tempo di lettura: < 1 minuto A conclusione dell’assemblea degli esterni della Democrazia Cristiana tenutasi ad Avellino, Gianfranco Rotondi ha rilanciato il tema del ruolo del laicato cattolico nella politica italiana. “ Le idee della Democrazia Cristiana hanno segnato la storia repubblicana e oggi sono diffuse in tutti gli schieramenti. È il segno di un successo storico, ma anche della necessità di costruire una proposta nuova, autonoma e attuale”, ha dichiarato. Rotondi ha quindi invitato a superare le logiche di posizionamento: “ Non basta dirsi di centro, né dividersi tra destra e sinistra. Un soggetto politico nasce per fare delle cose: servono priorità programmatiche chiare e una missione riconoscibile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Rotondi: “Serve una nuova proposta politica dei cattolici”

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