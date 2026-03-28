Avellino accoglie la Domenica delle Palme con arte e solidarietà

A Avellino, in vista della Domenica delle Palme, un'artista locale ha organizzato un allestimento di palme nella piazzetta di Via Trieste e Trento. L'installazione si trova in uno degli spazi più frequentati del quartiere ed è stata realizzata con l'intento di diffondere un messaggio di amore e pace. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni religiose e di attività di solidarietà previste per la giornata.

La piazzetta di Via Trieste e Trento si colora di speranza grazie all’installazione di Dorotea Virtuoso e alla generosità della comunità Un'iniziativa resa possibile grazie alla generosità di Don Luciano, che ha donato le palme per l'occasione, e al calore della comunità locale.L'artista ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito e incoraggiato il progetto. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il ritorno di Dorotea Virtuoso al Circolo della Stampa: “Oltre il quadro. Arte in dono” Referendum sulla giustizia, l'avvocato Acone: «Il Foro ha perso la sua anima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino accoglie la Domenica delle Palme con arte e solidarietà Articoli correlati Leggi anche: Ariano Irpino celebra la Domenica delle Palme con la XII edizione della Via Crucis vivente Domenica delle Palme con la Fiera di Primavera in piazza Saffi: oltre 200 bancarelle per lo shoppingDalle 7:30 alle 20, piazza Saffi diventerà il cuore pulsante di una giornata che vedrà 200 bancarelle con un’ampia varietà di prodotti:... Una raccolta di contenuti su Avellino accoglie Discussioni sull' argomento Bagnoli Irpino, il Club Avellino accoglie i nuovi nati con una bavetta speciale; Scenario invernale in alta irpinia: imbiancato il Laceno pronto ad accogliere i turisti per Pasqua; Bagnoli, referendum sulla Giustizia: (stra)vince il NO con il 64,59%; Cultura della legalità, l’Arma dei Carabinieri incontra gli studenti dell’IISS di Bagnoli Irpino. Avellino, le forze dell’ordine sfilano con la torcia olimpicaLa città di Avellino accoglie la fiamma olimpica. Tutte le forze di polizia hanno sfilato con la torcia lungo le strade del capoluogo irpino. Emozioni tante, soprattutto tra i più piccoli. La ... ilmattino.it GROTTAMINARDA ACCOGLIE EUROSPIN: inaugurato il nuovo punto vendita! Via Fontanelle, snc Grottaminarda Avellino, 83035 ORARI DI APERTURA Lunedì: 08:30-20:30 Martedì: 08:30-20:30 Mercoledì: 08:30-20:30 Giovedì: 08:30-20:30 Venerdì: 08:30-2 - facebook.com facebook Bagnoli Irpino, il Club Avellino accoglie i nuovi nati con una bavetta speciale x.com