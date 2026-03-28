Autostrada A1 | stazione di Pian del Voglio chiusa di notte

La stazione di Pian del Voglio sull'autostrada A1 rimane chiusa durante le ore notturne, sia in direzione Firenze in entrata che in uscita per chi arriva da Bologna. La chiusura notturna interessa entrambe le direzioni di marcia e riguarda esclusivamente le operazioni di chiusura temporanea della stazione. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e pubblicata da un quotidiano locale.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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