Su internet circola un video che mostra alcuni calciatori italiani mentre festeggiano la qualificazione della Bosnia, ritenuta più debole rispetto al Galles. Le immagini mostrano gli azzurri esultare in modo eccessivo, con commenti che prendono in giro la nazionale bosniaca. La scena ha suscitato reazioni sui social network, dove vengono condivise opinioni e meme sulla vicenda.

Qualcuno la chiamerebbe hýbris, l’arroganza che acceca e porta a sfidare la realtà fino a pagarne il prezzo. Altri parlerebbero di effetto Dunning-Kruger, la convinzione di essere migliori di quanto si sia davvero. In ogni caso, l’Italia si avvicina allo spareggio da dentro o fuori per i Mondiali contro la Bosnia nel modo peggiore possibile. Dopo aver sofferto nel girone contro avversari come Israele e Moldavia e aver battuto non senza difficoltà una modestissima Irlanda del Nord, 69ª nel ranking Fifa e composta perlopiù da giocatori che mediamente galleggiano tra Championship e League One - per intenderci le nostre serie B e C - gli azzurri si preparano a volare a Sarajevo con delle premesse tutt’altro che rassicuranti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Autogol degli azzurri: sfottono la Bosnia

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