Jannik Sinner ha raggiunto la finale al Masters 1000 di Miami 2026, battendo in due set Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Il punteggio è stato di 6-3, 7-6 (4), in un match durato un'ora e 53 minuti. Questa è stata un'ulteriore sfida tra i due giocatori, conclusasi con la vittoria dell'azzurro.

Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Miami. L’azzurro si è imposto in due set sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding, nell’ennesimo scontro diretto tra i due, con il punteggio di 6-3, 7-6 (4) in un’ora e 53 minuti di gioco. Sinner, che nei quarti aveva eliminato l’americano Tiafoe, completa la settima vittoria consecutiva contro il tedesco: mai prima d’ora Zverev aveva perso così tante partite di fila contro uno stesso avversario. WHO’S STOPPING SINNER??? @janniksin def. Zverev 6-3, 7-6(4) and is headed to the FINAL!! #MiamiOpen @PIFen pic.twitter.comTMtdaXJjaY — Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2026 L’altoatesino nella sue 35esima finale nel circuito ATP, sfiderà la sorpresa del torneo, il ceco Jiri Lehecka che ha eliminato il francese Arthur Fils 6-2, 6-2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Miami 2026, Sinner è in finale: battuto Zverev 6-3 7-6

Articoli correlati

Atp 1000 Miami, Sinner vola in finale dopo aver battuto Zverev in due set. E' grande Italia anche nel doppio con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini a giocarsi il titoloJannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami .

ATP Miami 2026, Zverev ai quarti di finale. Tiafoe sfiderà Sinner. Fuori FritzSi torna in campo per una giornata caratterizzata dall’intenso programma degli ottavi di finale del tabellone del torneo ATP di Miami.

ALCARAZ BATTUTO! Sinner in FINALE Indian Wells vs Medvedev | 16-1 #alcaraz #sinner #medvedev

Approfondimenti e contenuti su Atp Miami

Temi più discussi: Jannik Sinner in semifinale al Miami Open 2026: programma, possibile avversario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-show: recupero e... hai visto che passante pazzesco? VIDEO; Sinner: Miami mi è mancata. Sento il tifo degli italiani, vogliamo farli felici. Kimi? Incredibile; Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP.

LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: a mezzanotte la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma Sinner-Zverev - Sinner travolge ... oasport.it

Sinner in finale all'Atp Miami: Zverev battuto in due setCosa mi soddisfa di più? È una bella domanda. Indian Wells e Miami sono due tornei completamente diversi, condizioni diverse. Venire qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo prin ... sport.sky.it

ATP Miami, Sinner: "Il lavoro sul servizio è stato un processo molto lungo" x.com

TENNIS – ATP 1000 MIAMI: SINNER TRAVOLGE TIAFOE (6-2, 6-2) E ACCEDE ALLA SEMIFINALE CONTRO ZVEREV. QUALIFICATI ALLE SEMIFINALI ANCHE I DOPPI ERRANI-PAOLINI E BOLELLI-VAVASSORI Jannik Sinner prosegue senza problemi il ca - facebook.com facebook