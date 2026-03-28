Nella notte italiana, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la finale nel doppio al Miami Open 2026, torneo WTA 1000 e ATP Masters 1000 con un montepremi di 9 milioni di dollari. È la prima volta che entrambe si qualificano per la finale in questa competizione, che si svolge nel contesto di uno dei più importanti eventi del tennis professionistico.

Nella notte italiana Sara Errani e Jasmine Paolini centrano la prima finale al ‘Miami Open’, quarto WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari che si sta disputando sul cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Le due azzurre (entrambe al n. 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, giocano appena tre game in semifinale. Aprono con un parziale di 8 punti a 2, subiscono il contro-break a zero, ma sul 2-1 la belga Elise Mertens, in campo con la cinese Shuai Zhang (n.1 e n.14 in doppio), accusa problemi al petto. Chiede l’assistenza medica, ma non viene nemmeno trattata e alza bandiera bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Miami 2026, Errani e Paolini in finale nel doppio

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