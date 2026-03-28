Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026

Venerdì 27 marzo 2026, su Rai1, si è svolta la finale di The Voice Generations. Due concorrenti, Gilda Di Brino e Jessica Cice, sono risultate vincitrici della competizione. La serata ha visto l'interesse di pubblico e media, con una trasmissione che ha concluso la stagione del programma.

Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, su Rai1 la finale di The Voice Generations ( hanno vino Gilda Di Brino e Jessica Cice ) interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Wonder Woman 1984 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Erano ragazzi in barca segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Full Monty – Squattrinati organizzati raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026 Articoli correlati Ascolti tv venerdì 27 marzo: The Voice Generations, Grande Fratello Vip, Quarto gradoAscolti tv venerdì 27 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Ascolti TV | Venerdì 27 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Lacrime ad Affari tuoi, De Martino sotto choc: perde 200mila euro, poi accade che... Approfondimenti e contenuti su Ascolti TV Venerdì 27 Marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 20 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado; Stasera in TV, programmi e film di venerdì 27 marzo in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 27 Marzo, in prima serata; Ascolti Tv ieri (20 marzo): il Grande Fratello Vip precipita (e rischia), Ilary Blasi surclassata da Antonella Clerici. Ascolti tv ieri 27 marzo 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 27 marzo 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 27 marzo 2026. Auditel e share TV. mam-e.it Grande Fratello Vip: DIRETTA della quarta puntata di venerdì 27 marzoOggi, venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la quarta puntata del Grande Fratello Vip. Preparatevi a seguire con noi la diretta della terza puntata! comingsoon.it Se ascolti il podcast capisci perché non è vero. Ma siccome capisci poco non perdere tempo. È impossibile capire se non hai capito già. x.com Tra ascolti record e nuove responsabilità, Stefano De Martino vive il suo momento d’oro: ma qual è il prezzo del successo a Sanremo - facebook.com facebook