Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026 The Voice Generations chiude in bellezza 24% Grande Fratello Vip non va oltre il 14.8%

Nella serata di venerdì 27 marzo 2026, la finale di The Voice Generations su Rai1 ha ottenuto il 24% di share, con Gilda Di Brino e Jessica Cice tra i vincitori. Il programma ha registrato un ascolto di circa 3 milioni di spettatori. Contestualmente, il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha raggiunto un ascolto del 14,8%.

Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, su Rai1 la finale di The Voice Generations ( hanno vino Gilda Di Brino e Jessica Cice ) interessa 3.417.000 spettatori pari al 24% di share dalle 21:52 alle 00:14. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8% dalle 21:58 alle 1:16. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Wonder Woman 1984 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Erano ragazzi in barca segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Full Monty – Squattrinati organizzati raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026. The Voice Generations chiude in bellezza (24%), Grande Fratello Vip non va oltre il 14.8% Articoli correlati Ascolti tv venerdì 27 marzo: The Voice Generations, Grande Fratello Vip, Quarto gradoAscolti tv venerdì 27 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Ascolti TV | Venerdì 20 Marzo 2026. The Voice Generations domina (23.2%), Grande Fratello Vip crolla al 14.3%Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa 3. Contenuti e approfondimenti su The Voice Generations Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 20 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado; The voice generations, la finale; Ascolti Tv ieri (20 marzo): il Grande Fratello Vip precipita (e rischia), Ilary Blasi surclassata da Antonella Clerici; The Voice Generations 2026, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti. The Voice Generation, le anticipazioni della puntata di venerdì 27 marzoOggi, venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai1, il quarto appuntamento con The Voice Generation, lo o spin-off di The Voice. comingsoon.it The Voice Generations 2026, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrentiAntonella Clerici e i cinque coach lanciano la sfida conclusiva: chi vincerà la seconda edizione del talent canoro-familiare? today.it “Avete vinto voi”. The Voice Generations, l’annuncio di Antonella Clerici e lo studio esplode: giudici impazziti - facebook.com facebook Si è conclusa la seconda edizione di "The Voice Generations" che ha visto trionfare Jessica e Gilda del Team Loredana Bertè. x.com