Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026 The Voice Generations chiude in bellezza 24% Grande Fratello Vip fermo al 14.8%

Da davidemaggio.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo 2026, su Rai1, la finale di The Voice Generations ha ottenuto uno share del 24%, con Gilda Di Brino e Jessica Cice tra i vincitori. Nella stessa serata, il Grande Fratello Vip si è fermato al 14,8%. I dati di ascolto sono stati raccolti e diffusi oggi.

Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, su Rai1 la finale di The Voice Generations ( hanno vino Gilda Di Brino e Jessica Cice ) interessa 3.417.000 spettatori pari al 24% di share dalle 21:52 alle 00:14. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8% dalle 21:58 alle 1:16. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 598.000 spettatori pari al 3.2% e Oltre il Paradiso 540.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1  Wonder Woman 1984  incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Erano ragazzi in barca  segna 620.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.030.000 spettatori (8. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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