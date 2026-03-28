Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026 The Voice Generations chiude in bellezza 24% Grande Fratello Vip fermo al 14.8%

Venerdì 27 marzo 2026, su Rai1, la finale di The Voice Generations ha ottenuto uno share del 24%, con Gilda Di Brino e Jessica Cice tra i vincitori. Nella stessa serata, il Grande Fratello Vip si è fermato al 14,8%. I dati di ascolto sono stati raccolti e diffusi oggi.

Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, su Rai1 la finale di The Voice Generations ( hanno vino Gilda Di Brino e Jessica Cice ) interessa 3.417.000 spettatori pari al 24% di share dalle 21:52 alle 00:14. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8% dalle 21:58 alle 1:16. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 598.000 spettatori pari al 3.2% e Oltre il Paradiso 540.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Wonder Woman 1984 incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Erano ragazzi in barca segna 620.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.030.000 spettatori (8. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026. The Voice Generations chiude in bellezza (24%), Grande Fratello Vip fermo al 14.8% Articoli correlati Ascolti TV | Venerdì 27 Marzo 2026. The Voice Generations chiude in bellezza (24%), Grande Fratello Vip non va oltre il 14.8%Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, su Rai1 la finale di The Voice Generations (hanno vino Gilda Di Brino e Jessica Cice) interessa 3. Ascolti TV | Venerdì 20 Marzo 2026. The Voice Generations domina (23.2%), Grande Fratello Vip crolla al 14.3%Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa 3. Approfondimenti e contenuti su The Voice Generations Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 20 marzo chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado; The voice generations, la finale; Ascolti Tv ieri (20 marzo): il Grande Fratello Vip precipita (e rischia), Ilary Blasi surclassata da Antonella Clerici; The Voice Generations 2026, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti. The Voice Generation, le anticipazioni della puntata di venerdì 27 marzoOggi, venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai1, il quarto appuntamento con The Voice Generation, lo o spin-off di The Voice. comingsoon.it The Voice Generations 2026, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrentiAntonella Clerici e i cinque coach lanciano la sfida conclusiva: chi vincerà la seconda edizione del talent canoro-familiare? today.it “Avete vinto voi”. The Voice Generations, l’annuncio di Antonella Clerici e lo studio esplode: giudici impazziti - facebook.com facebook Si è conclusa la seconda edizione di "The Voice Generations" che ha visto trionfare Jessica e Gilda del Team Loredana Bertè. x.com