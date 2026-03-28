Il 27 marzo, gli ascolti televisivi hanno mostrato un miglior risultato per The Voice Generations, che ha ottenuto la prima posizione. Il Grande Fratello Vip si è mantenuto stabile rispetto alle precedenti settimane, ma con ascolti ancora bassi. I dati diffusi indicano che lo show musicale ha superato il reality in termini di audience.

I dati degli ascolti tv del 27 marzo assegnano la vittoria a The Voice Generations, il Gf Vip rimane stabile ma sempre basso. Boom nel preserale per L'Eredità Gliascolti tvdel 27 marzo assegnano la vittoria aThe Voice Generationsche chiude in bellezza con un bel trionfo, mentre ilGf Vipperde ma si mantiene stabile. In access parità tra i competitor con lieve vittoria perLa Ruota della Fortuna. I dati del pomeriggio mostrano dei dati diversi dal solito poiché lo sciopero dei giornalisti ha colpito la solita programmazione: Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, chiude benissimo The Voice Generations, stabile il Gf Vip

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