Nella serata del 27 marzo, la finale del talent Rai ha ottenuto un’ampia audience, superando le altre trasmissioni in programmazione. Su Canale 5, il Grande Fratello Vip ha registrato risultati inferiori rispetto allo show della Rai. Durante l’access prime time, si sono confrontate diverse proposte televisive, con il talent Rai che ha prevalso in termini di ascolti.

La finale del talent Rai conquista il pubblico, mentre Canale 5 resta indietro. Access prime time combattuto e ottimi risultati anche per Nove e Rete 4 Il venerdì sera televisivo si conferma il terreno di scontro dove i grandi show di intrattenimento si sfidano per conquistare l'attenzione di un pubblico sempre più frammentato. Tra la tensione della finale di The Voice Generations, la convivenza forzata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 8 e il graffio satirico della politica di Maurizio Crozza, il telecomando ha premiato il talento intergenerazionale dello show di Rai 1. Il Prime Time: Il trionfo di The Voice Generations Il gradino più alto del podio spetta a Rai 1, che con l'attesa finale di The Voice Generations ha incoronato vincitrici Gilda Di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ascolti TV 27 marzo: The Voice Generations contro GF Vip, chi ha dominato la serata

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