Arriva dal Real il colpo di Spalletti profuma di Champions | si chiude subito

Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Spalletti come nuovo allenatore, con un accordo che si chiude rapidamente. La società ha comunicato ufficialmente la conclusione della trattativa, senza ulteriori dettagli sulle modalità. Nel frattempo, nella sede di Cortinassa si discute di mercato e si attende di conoscere l’esito delle decisioni relative alla nazionale italiana.

di Patrizio Trecca Alla Cortinassa c’è tutto il tempo per pensare al mercato, in attesa di conoscere le sorti dell’Italia. Spalletti ha fiutato il colpo in arrivo dalla Spagna. Mentre l’intero Paese trattiene il respiro in attesa della finale dei play-off contro la Bosnia — un match che vale molto più di una semplice qualificazione, mettendo in gioco la reputazione stessa del movimento calcistico azzurro – all’interno della Continassa il silenzio è solo apparente. In assenza dei nazionali, il duo composto da Marco Ottolini e Damien Comolli è immerso in una fase di pianificazione frenetica. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Luciano Spalletti una rosa che, nella prossima estate, possa colmare quelle lacune emerse prepotentemente durante l’attuale stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arriva dal Real, il colpo di Spalletti profuma di Champions: si chiude subito Articoli correlati La Juve fiuta il grande colpo dal Real Madrid: Spalletti decisivoContinuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: ecco un altro obiettivo in vista della prossima stagione. E’ il colpo estivo di Spalletti, lo porta Kolo Muani: si chiude a 20 milionidi Patrizio TreccaLa Juventus non molla il sogno Kolo Muani, ma per Spalletti si può fare qualcosa di più. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arriva dal Real il colpo di Spalletti... Discussioni sull' argomento Luka Modric porta il suo Pallone d'Oro in Italia: lascia il Real Madrid e arriva nel museo del Milan; SportMediaset: Dal Brasile arriva un autogol...comico Video; Vinicius: la sosta per le nazionali arriva nel momento peggiore per un Madrid in forma; Sinner e Alcaraz potranno allenarsi dentro il Bernabeu, nel tempio del Real Madrid: i dettagli dell’incredibile iniziativa. Whatsapp, arriva una nuova funzione: come si usa e cosa cambia per le chat - facebook.com facebook Volkswagen Atlas, dopo dieci anni arriva una nuova generazione x.com