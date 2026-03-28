Un influencer di 65 anni è stato arrestato a Lecce dopo un’operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato circa 1,5 chili di cocaina. La notizia ha suscitato sorpresa tra i follower e il pubblico generale, considerando la notorietà dell’individuo sui social media. L’arresto si è verificato durante una attività di controllo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Dalla popolarità sui social alle manette: Salvatore Mazzotta, 65 anni, noto online come Totò Mazzotta, è stato arrestato dopo un’operazione della Guardia di Finanza a Lecce. L’uomo è stato fermato con due involucri contenenti circa 1,5 chili di cocaina: ora la vicenda passa al vaglio dell’autorità giudiziaria. Secondo le prime ricostruzioni, il controllo è avvenuto nei pressi della sua abitazione. La droga, stando all’ipotesi investigativa, sarebbe stata destinata alle piazze di spaccio della zona e avrebbe potuto fruttare fino a 200mila euro. L’accusa contestata è detenzione ai fini di spaccio. Il fermo della guardia di finanza a Lecce. I militari della Guardia di Finanza avrebbero sorpreso Mazzotta mentre si trovava vicino casa, con in mano due involucri che contenevano complessivamente 1,5 chili di cocaina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - «Arrestato»: trovato con 1,5 chili di cocaina, l’influencer finisce in manette ed è choc

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