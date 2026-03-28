Arezzo | un accordo per la scuola del futuro

Arezzo ha firmato un accordo che riguarda il sistema scolastico locale. Tra le iniziative previste ci sono l’uso di strumenti per analizzare e prevenire la dispersione scolastica, oltre a programmi di orientamento rivolti ai giovani già in età precoce. L’obiettivo è migliorare la gestione e l’efficacia del percorso formativo degli studenti.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Tra gli obiettivi: strumenti di analisi e prevenzione della dispersione scolastica e rafforzamento dell’orientamento precoce. La Fondazione Arezzo Comunità, attraverso il proprio Centro Studi, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana hanno siglato un accordo quadro per la progettazione e la sperimentazione di strumenti di analisi e prevenzione della dispersione scolastica e di rafforzamento dell’orientamento precoce. “È un passaggio di grande rilievo per la comunità aretina e per la sua scuola – dichiara la Presidente della Fondazione Arezzo Comunità e vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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