Arezzo si prepara a disputare il prossimo incontro di campionato contro l’Ascoli. Il centrocampista principale della squadra, Guccione, non ha potuto allenarsi questa settimana a causa di un’influenza forte e potrebbe essere disponibile solo per la panchina. L’allenatore sta già preparando una formazione senza di lui, in vista della partita di lunedì sera.

Il regista non si è mai allenato in settimana per una pesante forma influenzale, Bucchi ha già scelto il sostituto. Dubbio Coppolaro-Renzi per il ruolo di terzino destro, Ionita in gruppo Bucchi sta preparando un Arezzo senza Guccione. Il centrocampista questa settimana non si è mai allenato a causa di una pesante forma influenzale e, nella migliore delle ipotesi, sarà disponibile per la panchina nel big match di lunedì sera contro l’Ascoli. Non è assenza da poco, considerando che l’allenatore non ha mai rinunciato al suo play per scelta tecnica, se non nella trasferta di un anno fa a Chiavari contro un avversario già promosso in B. Guccione è rimasto fuori dall’undici titolare soltanto per squalifica (contro il Forlì e nelle due gare contro il Bra) o per indisposizione (a Campobasso). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Arezzo, Guccione più no che sì. Pronto Iaccarino per lo scontro diretto di lunedì

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