Arezzo domenica da girà a piedi | traffico in tilt e parcheggi spariti

Domenica 29 marzo ad Arezzo il traffico è andato in tilt a causa di una giornata dedicata alla mobilità a piedi. Molti parcheggi sono stati occupati o sono scomparsi, creando disagi per chi si spostava in auto. La giornata ha visto strade molto congestionate e difficoltà nel trovare posti disponibili, con le persone che si sono mosse prevalentemente a piedi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo AREZZO — Domenica 29 marzo segnatevela bene: se pensate di girà tranquilli in macchina. scordatevelo. Tra la ciclostorica L’Ardita e la domenica delle Palme, il centro diventa praticamente un percorso a ostacoli — ma senza macchina. Dalle 7 di mattina partono subito i primi divieti di sosta (con tanto di carro attrezzi pronto a fa’ piazza pulita) in mezzo centro: corso Italia, via Cavour, via Borgunto, piazza Grande e dintorni. E non è finita lì, perché in diverse di queste strade scatta pure il divieto di transito. Tradotto: o ci arrivi prima o un ci arrivi più. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, domenica da girà a piedi: traffico in tilt e parcheggi spariti Articoli correlati Roma si gira a piedi: il 22 febbraio la quarta domenica ecologicaSarà attivo il blocco della circolazione all’interno della zona ZTL Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 Roma, 20 febbraio 2026 –... Leggi anche: Arezzo, ancora un s’è mosso un mattone e già si litiga: petizione, parcheggi e drammi per du’ passi a piedi Una raccolta di contenuti su Arezzo domenica da girà a piedi... Argomenti discussi: Arezzo, domenica da girà a piedi: traffico in tilt e parcheggi spariti; Arezzo da urlo: cinque punti di forza e una corsa che fa sognare. Arezzo Fiere a tutto gas, domenica di expoArezzo, 1 febbraio 2026 – Una domenica di eventi ad Arezzo Fiere che apre un cartellone di grandi appuntamenti invernali nei padiglioni di via Spallanzani. «Molti gli eventi da non perdere – annuncia ... lanazione.it