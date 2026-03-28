Araujo nell’occhio del ciclone in Inghilterra dopo l’amichevole con l’Uruguay! L’intervento su Foden ha scatenato l’ira di tifosi media e giocatori | la ricostruzione della vicenda

Ronald Araújo ha giocato per tutta la durata dell’amichevole tra Inghilterra e Uruguay, terminata con un punteggio di 1-1, davanti a un pubblico a Wembley. Durante la partita, l’intervento del difensore su un calciatore avversario ha suscitato reazioni negative tra tifosi, media e altri giocatori, che hanno criticato duramente l’episodio e la sua condotta in campo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e nelle analisi post-partita.

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