Nella Cappella “San Filippo Neri” del Mu si svolge il concerto meditazione intitolato

"Spiritus Mundi", la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella Cappella “San Filippo Neri” del Mu.Di.Na., il Museo Diocesano di Nardò, propone “Aqua lateris Christi. Concerto meditazione sul Mistero della Croce”. Nelle Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa, e alla soglia del Triduo pasquale, centro e culmine dell’anno liturgico per i cattolici, un’emozionante occasione per addentrarci nel Mistero della Croce, su cui è incentrato il programma: un excursus storico musicologico che parte dalla melodia pura gregoriana fino a arrivare al ‘900 con Kodaly, passando attraverso i pentagrammi di Antonio Lotti e momenti di “alternatim” tra monodia e polifonia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Aqua lateris Christi: concerto meditazione sul mistero della Croce

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