' Apprezzo lo sforzo semantico' il referendum e dopo su Camera con Vista La7 di alexander jakhnagiev – Il video

Il 28 marzo 2026, su La7, è andato in onda il programma Camera con Vista condotto da Alexander Jakhnagiev, dedicato alla settimana successiva al referendum. La trasmissione si è concentrata sul voto e sui fatti accaduti dopo l’esito referendario. La puntata è stata trasmessa domenica mattina alle 9 e ha analizzato l’evento referendario e le sue conseguenze.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Il voto e la settimana dopo il referendum raccontata su Camera con Vista su La7, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda Domenica mattina alle 09.40 su La7 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Dietro le quinte e immagini inedite nella nuova puntata e non mancheranno gli iconici balletti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto» . 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati 'Epic Fury' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Epic Fury su Camera con Vista su La7 Ecco l'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander... 'Mi sto congelando' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2026 Mi sto congelando su Camera con Vista su La7 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander... Contenuti utili per approfondire 'Apprezzo lo sforzo semantico' il... 'Apprezzo lo sforzo semantico', il referendum e dopo su Camera con Vista La7 di alexander jakhnagiev(Agenzia Vista) Il voto e la settimana dopo il referendum raccontata su Camera con Vista su La7, il programma di Alexander Jakhnagiev in ... stream24.ilsole24ore.com Salvini: Apprezzo lo sforzo creativo, ma non rispondo a domande su Governo e va via(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 Ovviamente io immagino che la comunità giornalista italo-rumena qua presente fosse presente solo e soltanto per ... affaritaliani.it