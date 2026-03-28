Apex Legends si potenzia con l’evento Ripercussione

Dal 31 marzo, Apex Legends introduce l’evento Ripercussione, offrendo ai giocatori nuove sfide e contenuti speciali. L’evento si svolge in un periodo limitato e presenta modifiche alle modalità di gioco e aggiornamenti alle mappe, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più intensa e coinvolgente. La partecipazione è aperta a tutti gli utenti del gioco, che potranno accedere tramite aggiornamenti e eventi in-game.

Apex Legends si lancia in un combattimento ad alta tensione nell’evento Ripercussione, a partire dal 31 marzo. Jolly riceve una sferzata di energia con lo scudo vortex e nuovi Jolly, mentre gli aggiornamenti per Gibraltar, Wattson e Wraith scuotono il meta. Inoltre, il nuovo Hemlok Elite squarcia le difese nemiche. Tra le novità principali: Jolly è ora un campo di battaglia elettromagnetico: Sollevate lo scudo vortex per intercettare i proiettili in arrivo e rispedirli contro i nemici. Ma tenete d’occhio l’energia dello scudo! Ricaricatela raccogliendo EVO.. Scatenate la potenza della tempesta elettromagnetica per stordire i nemici e danneggiare gli oggetti piazzabili. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Apex Legends si potenzia con l’evento Ripercussione Articoli correlati Apex Legends: Adrenalina – al via l’evento Sterminio glaciale, tra hoverboard, nuove Jolly e bilanciamento LeggendeCon l’aggiornamento di metà stagione di Apex Legends: Adrenalina, Respawn ed EA hanno avviato Sterminio glaciale (in inglese Winter Wipeout), evento... Apex Legends chiude su Nintendo SwitchElectronic Arts e Respawn Entertainment hanno confermato la chiusura definitiva della versione Switch di Apex Legends. Apex Legends: Aftershock Event Trailer Tutti gli aggiornamenti su Apex Legends Temi più discussi: Evento Ripercussione + Note sulla patch di metà stagione; Pokémon Champions uscirà l’8 aprile su Nintendo Switch; Apex Legends: Evento Aftershock con Scudi Vortex e nuova Arma Elite; Apex Legends: l’evento Ripercussione inizia il 31 marzo. Apex Legends evento Ripercussione al via con nuove abilità e armiImportanti aggiornamenti riguardano anche alcune Leggende. Gibraltar riceve una Ultimate più ampia e veloce, nuove abilità passive e potenziamenti come la Cupola del tuono. Wattson migliora le sue ... playstationbit.com Apex Legends: annunciata data per l’evento RipercussioneRespawn Entertainment annuncia che l'evento Ripercussione sarà disponibile dal 31 marzo per il titolo Apex Legends. vgmag.it DANI STREAMER ITALIANODIVERTIMENTO, RISATE E TANTO ALTRO!|APEX LEGENDS| MAIN RAMPARTPOSITIVE VIBES AND LET'S HAVE FUN! - facebook.com facebook