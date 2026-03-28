In Giappone, il pilota italiano ottiene la prima posizione in qualifica, migliorando i tempi precedenti. La sessione si svolge sul circuito di Suzuka, con diverse vetture che si sfidano per la pole. La Ferrari si piazza tra i primi, mentre altri concorrenti completano la griglia di partenza. La classifica definitiva viene stabilita al termine delle qualifiche, che si sono concluse con questa posizione di rilievo.

Roma - Il talento italiano conferma il momento d’oro con una pole straordinaria in Giappone, mentre Mercedes domina e Ferrari prova a restare agganciata al vertice mondiale Il weekend del Gran Premio del Giappone si apre nel segno di Kimi Antonelli, che conquista una nuova pole position sul circuito di Suzuka, confermando uno stato di forma eccezionale. Il giovane pilota della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team firma il miglior tempo in 1’28”778, unico a scendere sotto il muro dell’1’29, precedendo il compagno George Russell di tre decimi netti. Una prestazione definita “perfetta” dagli addetti ai lavori, costruita con un giro pulito e particolarmente efficace nel settore finale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Antonelli sorprende ancora: pole bis a Suzuka e Ferrari inseguono forte

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