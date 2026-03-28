Antonella Clerici ha condotto la finale di The Voice Generations, il talent show trasmesso di recente. Le vincitrici della competizione sono state Gilda Di Brino e Jessica Cice. Il programma ha coinvolto coach come Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La conduttrice ha commentato il successo della nuova stagione, sottolineando che il risultato è stato raggiunto senza trucchi o inganni.

Gilda Di Brino e Jessica Cice sono le vincitrici di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Ieri sera su Rai 1 ha conquistato la prima serata con una share del 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. La seconda stagione di The Voice Generations, lo spin-off dedicato a gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione per la musica, chiude con una media del 21,8% di share e oltre 3,1 milioni di spettatori medi, vincendo ogni venerdì sera la sfida del prime time. Un grande risultato che arriva sulla scia dei record di ascolto di The... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ANTONELLA CLERICI FESTEGGIA IL BOOM DI THE VOICE: “SENZA TRUCCHI E INGANNI”

Articoli correlati

“SENZA TRUCCHI E INGANNI”: ANTONELLA CLERICI FESTEGGIA IL BOOM DI THE VOICEGilda Di Brino e Jessica Cice sono le vincitrici di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè,...

“Senza trucchi e senza inganni, The Voice ha dimostrato di essere amato dal pubblico…”: Antonella Clerici chiude il people show con il 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. Chi sono le vincitrici Jessica e GildaNumeri solidi e un format ormai pienamente rilanciato: The Voice Generations chiude la sua seconda edizione con il 24% di share e oltre 3,4 milioni...

Una selezione di notizie su ANTONELLA CLERICI

Temi più discussi: Fiorello festeggia in diretta con Biggio: Lui e Guanciale, che randellata al Gf Vip. Poi provoca Alessandra Mussolini; The Voice Generations finale 27 marzo: anticipazioni e finalisti; THE VOICE GENERATIONS CERTIFICA LA STAGIONE D’ORO DI ANTONELLA CLERICI; Antonella Clerici, quanto guadagna davvero: cifre da capogiro in Rai.

Fabrizio Frizzi, otto anni dalla scomparsa: il ricordo di Carlo Conti e Antonella ClericiA otto anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Fabrizio Frizzi continua a risplendere nel panorama televisivo italiano, alimentato dall'affetto del pubblico e dalle toccanti testimonianze dei suoi col ... it.blastingnews.com

La spettacolare crostata alle fragole di Sal De Riso per la festa del papà di Antonella ClericiE' il momento del dolce di Sal De Riso, oggi 19 marzo 2026 per la festa del papà suggerisce a E' sempre mezzogiorno la ricetta della crostata alle fragole ... ultimenotizieflash.com