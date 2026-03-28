anthropic prima importante vittoria in tribunale contro il pentagono

Una giudice federale ha disposto un’ingiunzione temporanea contro il Pentagono, che aveva annunciato la sospensione di alcune attività della società fondata da Dario. La decisione interrompe temporaneamente l’implementazione del divieto. La causa riguarda una disputa legale tra la società e le autorità militari statunitensi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

Anthropic, la società fondata da Dario Amodei in lite col Pentagono e con lo stesso presidente Donald Trump per aver chiesto l’impegno del governo a non usare Claude, la sua intelligenza artificiale, per creare armi totalmente autonome dal controllo umano o per sviluppare sistemi di sorveglianza di massa, ha vinto il primo round nei tribunali: un giudice federale di San Francisco, Rita Lin, ha ordinato al ministero della Difesa (ora ribattezzato Dipartimento della Guerra) di non applicare la direttiva emessa quasi un mese fa che dichiara Anthropic «un rischio per la catena delle forniture» del governo e delle imprese. Con questo atto, comunicato a tutti i fornitori del Pentagono, il governo ha di fatto messo al bando la più avanzata delle start up dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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