Anm Parodi formalizza le dimissioni | Lascio serve presidente a tempo pieno

Un rappresentante dell'associazione nazionale magistrati ha annunciato le dimissioni, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia. Ha inoltre affermato che l'organizzazione necessita di un presidente che possa impegnarsi a tempo pieno nella guida. La decisione viene comunicata dopo un periodo di attività all’interno della struttura. La scelta viene ufficializzata attraverso una dichiarazione pubblica.

(Adnkronos) – “Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno”. Così il presidente dimissionario dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi, intervenendo alla riunione del Comitato direttivo centrale della stessa associazione, la prima seduta dopo la vittoria del No al referendum e dopo che Parodi ha annunciato le sue dimissioni. Parodi ha confermato che resterà nel Cdc, ha spiegato che “quest’anno e’ stata un’esperienza straordinaria” ma ha ricordato il problema familiare per il quale ha deciso di fare un passo indietro parlando di una scelta che e’ “un passaggio obbligato”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Anm, si è dimesso il presidente ParodiCesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

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