Anm il saluto tra gli applausi di Cesare Parodi | La vittoria al referendum è una delega dei cittadini | serve rinnovamento

Durante un evento pubblico, un rappresentante dell’Associazione nazionale magistrati ha commentato il risultato del referendum, definendolo una delega forte ma non illimitata da parte dei cittadini. Ha aggiunto che il voto non implica un riconoscimento completo del lavoro svolto dalla magistratura, e ha concluso con un appello al rinnovamento all’interno del settore. Il discorso è stato accolto con applausi dal pubblico presente.

«La vittoria al referendum, giunta dai cittadini, è una delega forte ma non in bianco. Non è un certificato che tutto funziona bene nella magistratura. La fiducia ci è stata concessa, dobbiamo meritarla. La magistratura non gode più di una fiducia automatica. Il cambiamento arriverà e la credibilità dipende dal comportamento che sapremo assumere come singoli e come associazione. La credibilità si misura sulla trasparenza la coerenza. Servono segnali concreti e distanza chiara dall’opacità e contro i personalissimi». Queste le parole, tra gli applausi, del presidente uscente dell’Anm, Cesare Parodi, che ha confermato la sua scelta di abbandonare l’incarico. 🔗 Leggi su Open.online

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