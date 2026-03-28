Ancora Antonelli Russell battuto | GP Giappone highlights qualifiche

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, classificandosi davanti a George Russell e a Piastri, entrambi alla guida di una Mercedes e di una McLaren. Antonelli ha concluso le sessioni con il tempo più rapido, mentre Russell e Piastri si sono posizionati subito dietro di lui.

Gli highlights delle qualifiche del GP Giappone: pole di Kimi Antonelli che precede l'altra Mercedes di George Russell e la McLaren di Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancora Antonelli, Russell battuto: GP Giappone, highlights qualifiche Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Antonelli sfida RussellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone,... Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Russell nelle FP3, Leclerc in top 3. Alle 7:00 le qualifiche Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ancora Antonelli Temi più discussi: FP2: Piastri precede Antonelli e Russell, Ferrari 5ª e 6ª con Leclerc e Hamilton; Gp Giappone 2026, risultati qualifiche: Antonelli da urlo, Ferrari da rivedere; F1 Suzuka, Prove Libere 2: Piastri batte Antonelli e Russell, Ferrari 3ª forza - Risultati - Formula 1; Kimi Antonelli è diventato un problema per George Russell? A Suzuka l’inglese sbaglia, poi prova a stare davanti al compagno a tutti costi. E alla fine…. Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it Qualifiche Gp Cina: Antonelli nella storia, prima pole e record davanti a Russell, Hamilton batte LeclercLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it Se la prima pole non si scorda mai, la seconda è ancora più bella. Andrea Kimi Antonelli non si ferma più: dopo la partenza al palo e la vittoria nel Gran premio di Cina, può sognare un bis in Giappone, a Suzuka, circuito che non mente mai a proposito della q - facebook.com facebook F1, Fisichella loda Antonelli: “Weekend quasi perfetto, vincerà ancora” x.com