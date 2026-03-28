A partire da domenica 29 marzo 2026, il servizio di mobilità urbana tramite minibus nella zona di Amalfi sarà operativo tutti i giorni, compresi i festivi. Il servizio, gestito dalla società Sistema Amalfi, copre sia il centro storico che le frazioni del comune. Questa modifica riguarda sia i residenti che i visitatori che si spostano tra le diverse aree del territorio.

L’Amministrazione Milano estende all’intera settimana il servizio di trasporto pubblico che funziona ininterrottamente negli orari diurni, pomeridiani e notturni Crescono i servizi per i cittadini di Amalfi e per gli ospiti che soggiornano nei borghi periferici. A partire da domenica 29 marzo 2026 il servizio di mobilità urbana a mezzo minibus gestito da Sistema Amalfi diventa attivo sette giorni su sette tanto nel centro storico quanto nelle frazioni. Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, dando seguito agli impegni assunti alcuni mesi fa, allorquando fu già ampliato il servizio per le frazioni negli orari diurni e pomeridiani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Amalfi, il servizio di minibus per il centro e le frazioni attivo 7 giorni su 7

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