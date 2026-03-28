Almeria-Real Sociedad B domenica 29 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Andalusi favoriti

Domenica 29 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Almeria e Real Sociedad B, ultima gara della trentaduesima giornata di campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e le quote indicano un leggero vantaggio per la squadra di casa. La gara si svolge in un momento in cui l’Almeria aspetta i risultati delle rivali dirette per la promozione.

L’Almeria conoscerà i risultati delle rivali dirette nella lotta per la promozione ma questo non cambierà di molto il suo atteggiamento in questa sfida contro la Real Sociedad B che chiude il programma della trentaduesima giornata. Gli Almeriensistas restano sulla vittoria di Huesca, la sesta nelle ultime otto giornate, ed ovviamente punteranno a fare altri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Almeria-Real Sociedad B (domenica 29 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Andalusi favoriti Articoli correlati Almeria-Real Sociedad B (domenica 29 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Andalusi favoritiL’Almeria conoscerà i risultati delle rivali dirette nella lotta per la promozione ma questo non cambierà di molto il suo atteggiamento in questa... Almeria-Real Sociedad B (domenica 29 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Almeria conoscerà i risultati delle rivali dirette nella lotta per la promozione ma questo non cambierà di molto il suo atteggiamento in questa... Approfondimenti e contenuti su Almeria Real Sociedad B domenica 29... Temi più discussi: Segunda Division, Almeria-Real Sociedad B: come vederla gratuitamente; UD Almería - Real Sociedad B | pronostico & migliori quote | 29.03.2026; Almería vs Real Sociedad II Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 2 29-03-2026; Almeria-Real Sociedad B (domenica 29 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. UD Almería - Real Sociedad B, en directo: LaLiga Hypermotion, hoy en vivoSigue en directo el partido entre Almería y Real Sociedad B correspondiente a la 32ª jornada de LaLiga Hypermotion que se juega hoy, domingo 29 de marzo, a ... as.com UD Almería vs Real Sociedad B: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26Consulta el horario del UD Almería vs Real Sociedad B, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J32 de LaLiga Hypermotion 25-26 ... rtvc.es PIANETA SEGUNDA: SOS MIRANDÉS La scorsa stagione, alla giornata numero 30, la classifica della Segunda División era capeggiata dal Mirandés, che proprio in quel weekend aveva battuto ad Anduva il Real Oviedo, squadra che qualche mese dopo, - facebook.com facebook