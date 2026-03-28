Almeria-Real Sociedad B domenica 29 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Andalusi favoriti

Da infobetting.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Almeria e Real Sociedad B, ultima gara della trentaduesima giornata di campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e le quote indicano un leggero vantaggio per la squadra di casa. La gara si svolge in un momento in cui l’Almeria aspetta i risultati delle rivali dirette per la promozione.

L’Almeria conoscerà i risultati delle rivali dirette nella lotta per la promozione ma questo non cambierà di molto il suo atteggiamento in questa sfida contro la Real Sociedad B che chiude il programma della trentaduesima giornata. Gli Almeriensistas restano sulla vittoria di Huesca, la sesta nelle ultime otto giornate, ed ovviamente punteranno a fare altri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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