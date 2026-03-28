Almeria-Real Sociedad B domenica 29 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Andalusi favoriti
Domenica 29 marzo 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra Almeria e Real Sociedad B, ultima gara della trentaduesima giornata di campionato. La squadra di casa si prepara ad affrontare la sfida senza conoscere ancora i risultati delle rivali nella corsa alla promozione, ma già si presenta con un atteggiamento determinato. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le formazioni.
L’Almeria conoscerà i risultati delle rivali dirette nella lotta per la promozione ma questo non cambierà di molto il suo atteggiamento in questa sfida contro la Real Sociedad B che chiude il programma della trentaduesima giornata. Gli Almeriensistas restano sulla vittoria di Huesca, la sesta nelle ultime otto giornate, ed ovviamente punteranno a fare altri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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