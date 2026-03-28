Almanacco | Sabato 28 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 marzo è il 87º giorno del calendario gregoriano, mentre negli anni bisestili si tratta dell’88º. A questa data mancano 278 giorni alla fine dell’anno. In questo giorno si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi noti, un santo e un proverbio del giorno.

Il 28 marzo è l'87º giorno del calendario gregoriano (l'88º negli anni bisestili). Mancano 278 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Cono, monaco basiliano, abate, patrono di Naso (ME) e di San Cono (CT). 1959 - La Cina blocca la rivolta popolare tibetana iniziata il 10 marzo e scioglie il governo del Tibet assumendone il totale controllo; il Dalai Lama Tenzin Gyatso ripara in esilio in India 1990 - Il presidente statunitense George H. W. Bush premia Jesse Owens con la Medaglia d'oro del Congresso PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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