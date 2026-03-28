Allergia alimentare? Il problema è il polline non il cibo

Recenti studi indicano che molte reazioni alimentari considerate allergie potrebbero essere scatenate dal polline, piuttosto che dal cibo stesso. La corretta identificazione e gestione di questa condizione possono portare a un miglioramento della qualità di vita delle persone coinvolte. È fondamentale, quindi, distinguere tra allergie alimentari e reazioni da pollinosi per evitare diagnosi errate e trattamenti inappropriati.

SERVE ATTENZIONE. «Una volta identificata e gestita correttamente, la qualità di vita del paziente migliora significativamente». Prurito alle labbra dopo una mela, gonfiore alla lingua con il sedano crudo, fastidio alla gola bevendo un centrifugato di frutta fresca. Sono sintomi che molti tendono a ignorare, eppure possono essere il segnale di una patologia precisa: la sindrome orale allergica. Come spiega la dottoressa Chiara De Renzis, allergologa presso Humanitas a Bergamo: «Si tratta di una delle forme di allergia alimentare più comuni che incontriamo nella pratica clinica, spesso sottovalutata sia dai pazienti sia dai medici di base. Una volta identificata e gestita correttamente, però, la qualità di vita del paziente migliora significativamente». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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