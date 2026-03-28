Allenamento Parma personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist!

Nell'allenamento del Parma, la sessione è stata adattata alle esigenze di Bernabé, mentre sono arrivate notizie positive riguardo alle condizioni di Almqvist. La squadra ha svolto esercizi specifici, e non sono stati segnalati particolari problemi per nessuno dei due giocatori. La situazione dei due atleti continuerà ad essere monitorata nei prossimi giorni.

Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Como, Da Cunha ammette: «Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore. Nico Paz? Credo di poter dire una cosa a nome di tutti» Infortunio Dodò, stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esami Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenamento Parma, personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist! Articoli correlati Parma, aggiornamenti dall’infermeria: Almqvist rivede il gruppo, Bernabé resta sul lavoro personalizzatoCalciomercato Juve, pista Diogo Costa in stand-by: valutazione troppo alta e trattativa bloccata. Parma, segnali positivi dall’infermeria: Bernabé e Almqvist con il gruppoBuone notizie per il Parma in vista della prossima sfida di campionato, in programma il 4 aprile con la Lazio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allenamento Parma Temi più discussi: Parma calcio, buone notizie da Collecchio: Almqvist ha lavorato in parte col resto del gruppo; Parma, alla ripresa Bernabé ancora a parte; Parma: ripresa l’attività. Almqvist ritrova il gruppo, Bernabé a parte; Parma, verso la ripresa con la Lazio: le novità di giornata su Bernabé e Almqvist. Milan, le ultime verso il Parma: lavoro personalizzato per Gimenez e Rabiot. Pulisic okLe ultime dalla preparazione del Milan verso il match del Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta, in programma sabato. Il Milan si prepara ad affrontare il Parma nell’undicesima giornata di Serie A. gianlucadimarzio.com Lecce, ripresa immediata in vista del Parma: personalizzato per Fruchtl, Berisha e MorenteIl Lecce ha ripreso gli allenamento. Dopo il ko interno contro la Roma la squadra di Eusebio Di Francesco si è data appuntamento in mattinata al centro sportivo di Martignano. Nel mirino già la sfida ... tuttomercatoweb.com Novità in casa Parma Le ultimissime dopo l’allenamento - facebook.com facebook